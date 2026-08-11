New York: in acquisto Generac Holdings

(Teleborsa) - Protagonista l' azienda che produce generatori di energia elettrica , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,51%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Generac Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo di Generac Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 210,3 USD con prima area di resistenza vista a 219,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 205,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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