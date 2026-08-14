Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Performance infelice per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 13 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di medio periodo del CAC 40 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8.700,9 con primo supporto visto a 8.625,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8.600,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)