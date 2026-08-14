Milano 11:50
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Dow Jones 13-ago
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Performance infelice per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 13 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni di medio periodo del CAC 40 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8.700,9 con primo supporto visto a 8.625,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8.600,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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