Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice principale della Borsa di Parigi, che in chiusura evidenzia un -0,09%.
Il quadro tecnico del CAC 40 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 8.260,2 con tetto rappresentato dall'area 8.315,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8.241,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)