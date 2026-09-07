Milano 16:24
52.189 +0,17%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 -0,51%
Londra 16:24
10.838 +0,06%
Francoforte 16:25
25.996 -0,19%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice principale della Borsa di Parigi, che in chiusura evidenzia un -0,09%.

Il quadro tecnico del CAC 40 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 8.260,2 con tetto rappresentato dall'area 8.315,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8.241,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```