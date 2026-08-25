Milano 9:51
52.827 +0,54%
Nasdaq 24-ago
29.023 0,00%
Dow Jones 24-ago
53.417 +0,26%
Londra 9:51
10.867 +0,12%
26.204 +0,37%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Frazionale ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,37%.

Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8.434,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.490,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8.415,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```