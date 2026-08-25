Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Frazionale ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,37%.
Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8.434,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.490,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8.415,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)