Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Giornata positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude a 8.306,2.
Le tendenza di medio periodo del CAC 40 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 8.315,3. Supporto stimato a 8.287,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 8.342,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)