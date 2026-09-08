Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 19:57
29.573 +0,10%
Dow Jones 19:57
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Giornata positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude a 8.306,2.

Le tendenza di medio periodo del CAC 40 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 8.315,3. Supporto stimato a 8.287,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 8.342,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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