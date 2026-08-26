Milano 9:28
52.770 +0,09%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 9:28
10.867 -0,18%
26.220 -0,17%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Giornata fiacca per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

Lo scenario tecnico del CAC 40 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 8.418,3 con area di resistenza individuata a quota 8.481. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 8.397,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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