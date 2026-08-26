Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Giornata fiacca per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.
Lo scenario tecnico del CAC 40 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 8.418,3 con area di resistenza individuata a quota 8.481. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 8.397,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)