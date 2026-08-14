Milano 11:51
53.704 +0,02%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 11:51
10.766 -0,06%
Francoforte 11:51
26.486 +0,71%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Londra, che propone sul finale un -0,02%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 10.856,9. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 10.728,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 10.686,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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