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Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,07%

L'Indice Hang Seng termina a 24.941,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,07%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,07% e chiude a 24.941,49 punti.
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