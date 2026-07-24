Milano 23-lug
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Nasdaq 23-lug
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Dow Jones 23-lug
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Londra 23-lug
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Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,28%

L'Indice Hang Seng termina a 24.887,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,28%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,28% e chiude a 24.887,3 punti.
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