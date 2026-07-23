Francoforte: scambi al rialzo per Renk

(Teleborsa) - Seduta positiva per Renk , che avanza bene del 2,38%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Renk rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 46,27 Euro, mentre i supporti sono stimati a 45,21. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 47,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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