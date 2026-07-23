Milano 16:13
51.553 -2,35%
Nasdaq 16:13
28.588 -1,41%
Dow Jones 16:13
51.732 -0,93%
Londra 16:13
10.660 -0,53%
Francoforte 16:14
24.853 -1,20%

Francoforte: balza in avanti Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Renk
Avanza Renk, che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.
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