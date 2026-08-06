Francoforte: andamento sostenuto per Renk
(Teleborsa) - Avanza Renk, che guadagna bene, con una variazione del 3,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Renk. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 51,68 Euro. Primo supporto visto a 47,48. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 44,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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