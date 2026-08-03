Londra: nuovo spunto rialzista per Burberry

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la maison del lusso inglese , in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Burberry rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo della casa di moda britannica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,37 sterline e primo supporto individuato a 11,96. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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