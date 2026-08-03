Londra: nuovo spunto rialzista per Howdens
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di cucine componibili, che lievita del 2,85%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Howdens più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Howdens ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8,188 sterline. Supporto a 7,993. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8,383.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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