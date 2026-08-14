New York: movimento negativo per Intuit

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società produttrice di software finanziari , che mostra un decremento del 3,06%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intuit rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo della società statunitense di software mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 357,7 USD. Rischio di discesa fino a 341,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 374,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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