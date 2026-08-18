New York: pioggia di acquisti su Intuit
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società produttrice di software finanziari, che tratta in rialzo del 5,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intuit più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società statunitense di software. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Intuit evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 355,8 USD. Primo supporto a 346,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 339,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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