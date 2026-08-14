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New York: positiva la giornata per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Caterpillar
Balza in avanti il gigante delle macchine movimento terra, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.
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