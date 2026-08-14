New York: risultato positivo per Caterpillar
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gigante delle macchine movimento terra, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caterpillar rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo di Caterpillar ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 877,8 USD. Primo supporto individuato a 856,9. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 898,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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