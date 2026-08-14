New York: seduta euforica per Seagate Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda americana attiva nel settore storage , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,39%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.002,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 939,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.065,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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