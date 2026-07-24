New York: in perdita Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,84% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lumentum Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lumentum Holdings rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Lumentum Holdings mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 814,7 USD. Rischio di discesa fino a 755 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 874,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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