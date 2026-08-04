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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

A picco il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude gli scambi con un pessimo -7,64%.

Le implicazioni di medio periodo del greggio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 88,14 con primo supporto visto a 80,94. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 78,54.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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