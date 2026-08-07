Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Brillante rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,61%.
Il grafico a breve del greggio mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 89,78 e supporto stimato a quota 77,69. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 101,87.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)