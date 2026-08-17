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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,6232. Rischio di discesa fino a 0,6226 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,6238.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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