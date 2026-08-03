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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 2/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 2/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,6174 con tetto rappresentato dall'area 0,6202. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,6164.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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