Milano 17-ago
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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Media
Perde terreno l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 269,26 punti, ritracciando dello 0,75%.
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