GME, indice IGI sale a 61,90 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 17 agosto è pari a 61,90 €/MWh, in leggero rialzo rispetto al 16 agosto attestatosi a 61,28 €/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.





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