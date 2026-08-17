Londra: rosso per Babcock International Group

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , con un ribasso del 2,26%.



Il trend di Babcock International Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Babcock International Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,89 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,52. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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