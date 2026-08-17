New York: accelera Ciena

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che tratta in rialzo del 5,79%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Ciena mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,99%, rispetto a +0,23% dell' indice del basket statunitense ).





L'esame di breve periodo di Ciena classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 464,4 USD e primo supporto individuato a 435,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 493,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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