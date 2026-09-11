PhotonPath entra in Ciena: exit per 360 Capital, Join Capital, Deep Ocean, Levante Capital, Brembo e CDP

(Teleborsa) - 360 Capital Partners, Join Capital, Deep Ocean Capital SGR, Levante Capital, Brembo e CDP Venture Capital SGR hanno annunciato l'exit dal loro investimento in PhotonPath, società italiana attiva nel settore della fotonica integrata, nel contesto di una nuova fase di sviluppo della società. PhotonPath è stata acquisita da Ciena , multinazionale statunitense quotata al NYSE e attiva nello sviluppo di sistemi hardware, software e servizi per le reti di telecomunicazione e la connettività ad alta velocità.



Fondata nel 2019 come spin-off del Politecnico di Milano, PhotonPath sviluppa circuiti fotonici integrati proprietari, moduli ottici e soluzioni di sensoristica destinate alle telecomunicazioni di nuova generazione, ai data center e alle applicazioni industriali. Gli investitori hanno complessivamente sostenuto PhotonPath attraverso 4 round dal 2019 al 2025, attraverso una raccolta totale di 8,3 milioni di euro.



"PhotonPath rappresenta un esempio concreto di come la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico possano tradursi nella nascita di imprese capaci di competere in mercati tecnologici globali - commenta Cesare Maifredi, Partner di 360 Capital - Abbiamo accompagnato la società nel suo percorso di crescita, sostenendo lo sviluppo della tecnologia e il passaggio dalla ricerca al mercato. Questa exit apre oggi una nuova fase per PhotonPath e rappresenta al tempo stesso un risultato importante per gli investitori che hanno creduto nel progetto e, soprattutto, per i fondatori e per tutto il team che ha lavorato con grande determinazione alla crescita della società".



"Investire nel deep tech significa saper guardare oltre l'orizzonte visibile: riconoscere il valore di una tecnologia prima ancora che il mercato sia pronto a vederlo - dichiara Emilia Garito, Presidente e co-founder di Deep Ocean Capital SGR - Significa avere la competenza tecnica per valutarne il potenziale e accompagnarne il trasferimento dal laboratorio al mercato. È ciò che noi di Deep Ocean Capital abbiamo visto in PhotonPath: non solo una tecnologia di straordinaria profondità scientifica, ma un progetto capace di trasformare la ricerca in una nuova frontiera industriale".



"PhotonPath è la dimostrazione di come l'Italia possa esprimere eccellenze tecnologiche capaci di affermarsi nei settori più avanzati dell'innovazione globale come la fotonica - commenta Claudia Pingue, Senior Partner e Responsabile dei Fondi di Technology Transfer di CDP Venture Capital - Vedere una tecnologia nata dalla ricerca italiana entrare nel perimetro di un gruppo internazionale conferma l'efficacia del percorso costruito attraverso il nostro modello di Trasferimento Tecnologico, che sostiene la valorizzazione della ricerca scientifica e accompagna le startup deep-tech nelle diverse fasi della crescita, fino al mercato".

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