USA, indice Fed di Dallas di agosto accelera a 11,6 punti

(Teleborsa) - Accelera ad agosto l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, è salito a 11,6 punti rispetto a 1,3 del mese precedente.



Inoltre, l'indice delle prospettive aziendali è ulteriormente migliorato, passando da 13,4 a 19,2 punti.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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