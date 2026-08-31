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USA, indice Fed di Dallas di agosto accelera a 11,6 punti

Economia, Macroeconomia
USA, indice Fed di Dallas di agosto accelera a 11,6 punti
(Teleborsa) - Accelera ad agosto l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, è salito a 11,6 punti rispetto a 1,3 del mese precedente.

Inoltre, l'indice delle prospettive aziendali è ulteriormente migliorato, passando da 13,4 a 19,2 punti.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
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