New York: andamento negativo per Salesforce

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che mostra un decremento del 2,74%.



Il movimento di Salesforce , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Salesforce , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 193,7 USD. Primo supporto visto a 189,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 187,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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