New York: perdite consistenti per Centene

(Teleborsa) - Retrocede molto l' azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,16%.



L'andamento di Centene nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo di Centene mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 66,09 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 63,83. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 68,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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