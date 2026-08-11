Milano 11-ago
0 0,00%
Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
53.792 -0,34%
Londra 11-ago
10.844 -0,17%
Francoforte 11-ago
26.391 +0,26%

New York: perdite consistenti per Carvana

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per Carvana
Ribasso per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che passa di mano in perdita del 5,64%.
Condividi
```