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New York: perdite consistenti per Robinhood Markets

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per Robinhood Markets
Si muove in perdita l'azienda statunitense che offre servizi finanziari online, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,26% sui valori precedenti.
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