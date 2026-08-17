SILVER del 14/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Controllato progresso per il metallo prezioso, che chiude in salita dello 0,31%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 65,47. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 64,19. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 63,69.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)