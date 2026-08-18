Milano 18-ago
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Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
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Francoforte 18-ago
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Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,68%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.490,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,68%
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,68% e termina gli scambi a 29.490,96 punti.
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