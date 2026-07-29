Milano
17:35
51.443
-0,49%
Nasdaq
22:00
27.192
-2,06%
Dow Jones
22:05
51.594
-2,19%
Londra
17:35
10.908
+0,34%
Francoforte
17:37
25.460
-0,01%
Mercoledì 29 Luglio 2026, ore 23.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo del 2,06%
Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo del 2,06%
Il Nasdaq-100 chiude a 27.192,31 punti
In breve
,
Finanza
29 luglio 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
In forte ribasso l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra una discesa del 2,06% e archivia la seduta a 27.192,31 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo dell'1,61%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,66%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,84%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,80%
Argomenti trattati
USA
(435)
·
Nasdaq 100
(134)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-1,53%
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dell'1,59%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,59%
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,54%
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,62%
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,87%
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,88%
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto