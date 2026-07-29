Milano 17:35
51.443 -0,49%
Nasdaq 22:00
27.192 -2,06%
Dow Jones 22:05
51.594 -2,19%
Londra 17:35
10.908 +0,34%
Francoforte 17:37
25.460 -0,01%

Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo del 2,06%

Il Nasdaq-100 chiude a 27.192,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo del 2,06%
In forte ribasso l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra una discesa del 2,06% e archivia la seduta a 27.192,31 punti.
Condividi
```