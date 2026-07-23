Milano 17:35
51.316 -2,80%
Nasdaq 22:00
28.455 -1,87%
Dow Jones 22:04
51.712 -0,97%
Londra 17:35
10.639 -0,73%
Francoforte 17:35
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Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,87%

Il Nasdaq-100 chiude a 28.454,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,87%
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,87% e termina gli scambi a 28.454,81 punti.
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