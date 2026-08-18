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Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Media, che cresce senza forza

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Media, che cresce senza forza
L'Indice del settore Media europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,54%, portandosi a 269,78 punti.
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