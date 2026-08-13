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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Media

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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 265,46 punti.
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