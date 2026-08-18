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Lumentum Holdings, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Lumentum Holdings, scendono le quotazioni a New York
Retrocede molto la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,28%.
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