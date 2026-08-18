Milano 18-ago
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Londra 18-ago
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Francoforte 18-ago
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Male Coherent sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male Coherent sul mercato azionario di New York
Retrocede molto la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,65%.
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