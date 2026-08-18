New York: seduta difficile per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che soffre con un calo del 6,80%.



La tendenza ad una settimana di Monolithic Power Systems è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Monolithic Power Systems mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.363,1 USD. Rischio di discesa fino a 1.289,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.436,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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