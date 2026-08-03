New York: peggiora Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Pressione su il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,53%.



L'andamento di Monolithic Power Systems nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo di Monolithic Power Systems mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.388,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.282,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.494.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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