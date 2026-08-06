New York: brillante l'andamento di Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Avanza il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che guadagna bene, con una variazione del 2,93%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monolithic Power Systems più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Si indebolisce il quadro tecnico di Monolithic Power Systems , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1.321,6 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1.431,8. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1.258,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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