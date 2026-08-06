New York: brillante l'andamento di Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Avanza il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che guadagna bene, con una variazione del 2,93%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monolithic Power Systems più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Si indebolisce il quadro tecnico di Monolithic Power Systems, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1.321,6 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1.431,8. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1.258,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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