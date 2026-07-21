Invito all'acquisto per Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
Bene il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, tra i componenti del Nasdaq 100, con un rialzo dell'1,28%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Monolithic Power Systems disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 1.328,8 USD, con stop loss stimato a quota 1.275,6 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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