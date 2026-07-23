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Piazza Affari: perdite consistenti per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: perdite consistenti per l'indice dei titoli bancari in Italia
Si abbattono le vendite sul comparto bancario a Piazza Affari, che continua la giornata a 38.674,06 punti, in forte calo del 2,79%.
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