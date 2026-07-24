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Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei titoli bancari in Italia
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24 luglio 2026 - 10.00
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, che continua la giornata in aumento dello 0,77% rispetto alla chiusura precedente.
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