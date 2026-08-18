Milano 15:26
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Si muove in ribasso il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari a Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 97.149,12 punti, in netto calo del 2,15%.
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