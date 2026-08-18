Si muove in ribasso Lumentum Holdings a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che soffre con un calo del 9,40%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lumentum Holdings rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Lumentum Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 925 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 849,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.000,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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