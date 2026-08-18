Si muove in ribasso Lumentum Holdings a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che soffre con un calo del 9,40%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lumentum Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Lumentum Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 925 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 849,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.000,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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